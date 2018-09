"C'è una lettera da firmare", ma il finto postino si intrufola in casa: il caso in via Zodiaco

Citofona a casa di una anziana donna e si finge un postino. "C'è una lettera da firmare", la scusa utilizzata per sfruttare quel piccolo momento di distrazione della padrona di casa, una pensionata di 84 anni, per intrufolarsi nell'abitazione e tentare un furto.

E' quanto accaduto alle 12 di ieri, in pieno giorno, in via Zodiaco, a Foggia. L'uomo però non aveva fatto i conti con la presenza, del tutto inaspettata, di un'altra persona in casa, che lo ha messo in fuga urlando e chiedendo aiuto. Il fatto è stato immediatamente denunciato alla polizia, che ha avviato le indagini del caso per identificare l'autore del gesto. Al vaglio degli agenti, le telecamere presenti in zona che potrebbero aver ripreso il passaggio del sedicente postino.