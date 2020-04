Raid in via Marchesi, cittadino chiama il 113 e polizia sventa furti in serie nei garage: denunciati quattro giovani, due sono minorenni

Raid in via Marchesi, a Foggia. Polizia sventa furti in serie nei garage condominiali.

E’ accaduto la scorsa notte, quando due equipaggi del reparto prevenzione crimine di Bologna, su segnalazione della sala operativa sono intervenuti in via Marchesi dove erano state segnalate quattro persone con il volto travisato da passamontagna, che dopo aver forzato la porta d'ingresso si erano introdotte all'interno dello stabile.

Sul posto, gli agenti hanno accertato che i malfattori - dopo aver forzato la porta dell’ascensore e divelto il quadro comando – avevano raggiunto i garage dove avevano forzato già la prima saracinesca. Ma dei ladri non vi era nessuna traccia. Gli stessi, infatti, sono stati rintracciati sul pianerottolo dell’ultimo piano, privo di illuminazione. Si tratta di quattro giovani (due dei quali minorenni) denunciati per tentato furto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Recuperati anche arnesi atti allo scasso oltre a cappelli e scaldacolli usati per travisarsi. Il proprietario di uno dei garage ‘salvati’ a FoggiaToday: “Grazie alla polizia e al concittadino che ha lanciato l’allarme al 113”.