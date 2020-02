Raid nei supermercati, ruba persino una impastatrice: telecamere incastrano ladro seriale

Furti in serie nei supermercati, polizia sorprende e denuncia una 'mano lesta' recidiva. E' accaduto nella giornata di ieri, a San Severo, dove gli agenti del Commissariato cittadino hanno denunciato in stato di libertà, alla locale Procura della Repubblica, un sanseverese di 37 anni, pregiudicato, per il reato di furto aggravato.

Secondo quanto accertato, l'uomo - con lo stesso modus operandi - nel mese di dicembre, in tre diverse occasioni, si sarebbe introdotto in un supermercato del centro, dal quale ha prelevato merce dagli scaffali (in un caso addirittura una impastatrice); una volta avvicinatosi alle casse, si dava alla fuga eludendo ogni controllo e facendo perdere le tracce.

Le indagini di polizia, grazie all’acquisizione delle testimonianze di alcune persone presenti e alla attenta visione delle immagini delle telecamere del sistema di videosorveglianza, hanno consentito agli agenti di riconoscere alcuni tratti somatici, caratteristici del soggetto, permettendo di identificarlo compiutamente.