Colpi in serie sulla Statale 16, malviventi in azione da Carapelle a Foggia: nel mirino tre stazioni di servizio.

E' successo nella notte appena trascorsa, dove un gruppo di malviventi ha messo a segno due furti con scasso in danno delle aree di servizio 'Ip', in agro di Carapelle, e della 'Esso' all'altezza di Borgo Incoronata; e un terzo colpo è stato messo a segno alle porte di Foggia.

Nei primi due casi, i malviventi si sono serviti di un flessibile per forzare gli ingressi dei locali e penetrare nelle strutture: nel primo caso è stato asportato il denaro contenuto nella cassa (non ancora quantificato), nell'altro alcune stecche di sigarette e altro denaro contenuto nella cassa.

Su questi episodi sono in corso le indagini dei carabinieri che hanno già acquisito i filmati dei sistemi di videosorveglianza di entrambi gli impianti. Un terzo colpo, infine, è stato messo a segno in danno di un'area di servizio sulla circonvallazione di Foggia. In questo caso le indagini sono affidate alla polizia.