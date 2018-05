Dal Foggiano al porto di Ancona per rubare camion carichi di merci: arrestati pluripregiudicati

Sono tutti del Basso Tavoliere - uno di Cerignola e due di Orta Nova - i soggetti coinvolti nella cosiddetta 'Operazione Trailer', messa a segno, tra sabato e domenica scorsi, dagli agenti della Squadra Mobile di Ancona e dall’ufficio della Polizia di Frontiera presso lo scalo marittimo ed aereo di Ancona.

L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Ancona, ha permesso di arrestare tre persone, tutti pluripregiudicati, colti in flagranza mentre asportavano un semirimorchio greco in sosta e in attesa di essere trasportato in Inghilterra. Il fenomeno del furto di semirimorchi in questo scalo portuale è iniziato nell’ottobre scorso protraendosi fino a marzo, per un totale di sei episodi che hanno visto coinvolti semirimorchi appartenenti a ditte di paesi europei, lasciati nell’area di interscambio adiacente al porto di Ancona, in attesa di essere agganciati da altri trattori stradali con il compito di condurli a destinazione.

Il gruppo malavitoso, approfittando delle soste incustodite dei predetti veicoli carichi di merce di vario tipo, e avvalendosi di una motrice in loro possesso, approdavano nell’area di interscambio in orari notturni e, al momento opportuno, agganciavano i rimorchi in sosta per poi darsi alla fuga raggiungendo le sedi di smercio già pianificate. Grazie ad altri complici che viaggiavano a bordo di autovetture “staffetta”, riuscivano a prendere l’autostrada verificando l’assenza di controlli o posti di blocco lungo il percorso da parte delle Forze di Polizia. Una volta consegnato il rimorchio nelle varie destinazioni, la motrice in loro possesso faceva rientro a Foggia presso un’area di sosta in periferia.

Nella notte tra sabato e domenica scorsi, i poliziotti della Squadra Mobile e della Polizia di Frontiera sono riusciti a sgominare la banda arrestando in flagranza i tre, subito dopo che avevano asportato un camion contenente 22 tonnellate di formaggio (valore 400.000 euro) destinato in Inghilterra. Gli investigatori, che oltre ai numerosi servizi notturni di appostamento si sono avvalsi di presidi tecnici di investigazione, sono riusciti a bloccare il camionista con il rimorchio rubato mentre si stava dirigendo verso l’autostrada. Altro personale a bordo di autovetture di servizio “in borghese” hanno bloccato a circa un chilometro un’autovettura Nissan presa per l’occasione a noleggio, arrestando i due occupanti. Tra il materiale rinvenuto ed utile per il proseguimento delle indagini gli investigatori hanno sequestrato diversi telefoni “citofono”, utilizzati per eludere intercettazioni telefoniche.