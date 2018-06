Ladri in azione a Foggia: rubata pala meccanica in zona Asi e un pc al 'Notarangelo'

Ancora furti andati a segno, a Foggia. Due quelli registrati nella giornata di ieri, uno ai danni di una azienda di conservanti alimentari in zona Asi, l'altro in un istituto scolastico foggiano. Nel primo caso, i ladri si sono introdotti nell'attività in zona industriale e hanno asportato una pala meccanica presente nel piazzale, del valore stimato di circa 70mila euro. Nell'altro, invece, è stato colpito l'ennesimo istituto scolastico - in questo caso l'istituto tecnico 'Notarangelo' - dal quale è stato asportato un computer. In entrambi i casi, il primo sopralluogo di furto è stato effettuato dagli agenti della Sezione Volanti della questura. Le indagini sono affidate alla polizia, che sta verificando la presenza di telecamere utili a individuare i responsabili dei due furti.