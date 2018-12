Scorribande e ruberie in via Parisi, la zona facile preda di ladri senza scrupoli: "Siamo preoccupati"

Attività commerciali e associazioni culturali, nessuna realtà sembra essere immune all’ondata di furti - tentati e consumati - che negli ultimi 10 giorni sta investendo la zona dei Quartieri Settecenteschi, a Foggia.

Soltanto in via Nicola Parisi, negli ultimi giorni, sono state tre le attività colpite dai “soliti ignoti”: il Bar Adele (già in passato vittima di furto), la pizzeria 'La Fasina' (sia l’attività commerciale che l’abitazione dei proprietari) e da ultimo, la scorsa notte, il Teatro della Polvere. Nel primo e nell’ultimo caso, si è trattato di tentati furti, poiché i malviventi sono stati messi in fuga dall’arrivo di qualcuno o dal passaggio fortuito di auto, proprio mentre forzavano le saracinesche delle attività. Diverso il caso dei titolari de “La Fasina”, che si sono trovati i ladri in casa; sorpresi, questi ultimi sono fuggiti a mani vuote.

Si tratta di tre casi in pochissimi giorni, avvenuti a breve distanza l’uno dall’altro (le attività colpite sono situate a pochissimi civici di distanza). Una zona evidentemente facile preda di ladri senza scrupoli, pronti a colpire indiscriminatamente anche per un misero bottino. “Siamo preoccupati per quanto sta accadendo nella zona - spiega a FoggiaToday un operatore della zona - non solo per la sequenza di casi, ma anche perché il rischio concreto è andare incontro a danni ingenti: anche solo la rottura di una saracinesca comporta spese notevoli. Ben oltre l’ammontare dell’eventuale bottino”.