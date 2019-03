Atti vandalici e ruberie in città: colpito il Dipartimento di Agraria e un supermercato in via Ciano

Ancora atti vandalici e ruberie in città. Due quelli avvenuti nella giornata di ieri, rispettivamente ai danni del Dipartimento di Agraria dell'Università di Foggia, in via Napoli, e del supermercato 'Carni e Affini' in via Ciano.

Nel primo caso, i "soliti ignoti" hanno preso di mira i distributori di snack e bevande situati nella struttura universitaria. Non è chiaro se si sia trattato di un atto vandalico o di un furto non riuscito: dopo aver scassinato le 'macchinette', infatti, chi ha agito non ha asportato il denaro in esse contenuto. Due donne, invece, sono state sorprese mentre asportavano merce in vendita sugli scaffali del supermercato di via Ciano.

Con scaltrezza, le due sono riuscite a oltrepassare le casse e a fuggire con il maltolto. Il fatto è successo intorno alle 20, a ridosso dell'orario di chiusura. Per entrambi gli episodi, è stato necessario l'intervento di una pattuglia delle 'Volanti' che ha effettuato il sopralluogo di furto e ha avviato le indagini del caso. Al vaglio degli inquirenti le immagini delle telecamere situate all'interno e all'esterno delle strutture colpite.