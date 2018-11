Foggia, ladruncoli a scuola di domenica: furto tentato alla Bovio, consumato all'Assori

Un tentato furto all'interno della scuola 'Bovio' e, poco dopo, un furto consumato all'interno dei locali dell'Assori. E' quanto accaduto ieri mattina, intorno alle 11, quando la polizia è stata allertata per un doppio sopralluogo di furto (tentato nel primo caso, consumato nel secondo): in entrambi i casi, chi ha agito ha forzato una finestra ed è penetrato all'interno dell'istituto scassinando i distributori di snack e bevande presenti. Due casi-fotocopia messi a segno, quasi certamente dalla stessa persona. Indagini in corso.