Ladri in azione nella notte: furto in un centro scommesse, colpita anche una edicola

Due furti sono stati messi a segno nella notte, a Foggia, ai danni di un centro scommesse e di una edicola.

Il primo episodio è avvenuto alle 2.30 circa, in corso Giannone. I ladri hanno preso di mira un centro scommesse situato lungo la strada e, dopo aver divelto la saracinesca, sono riusciti a razziare il denaro contenuto in cassa (poche decine di euro), tre pc e una stampante. L'azione è durata pochissimi minuti, poichè al loro ingresso nei locali è scattato l'allarme.

Mezz'ora dopo, intorno alle 3, un altro furto è stato registrato in via Salvemini, dove ignoti si sono introdotti all'interno di una edicola, razziando alcuni blocchetti di gratta&vinci. Su entrambi gli episodi sono in corso le indagini dei carabinieri, che hanno acquisito le immagini delle telecamere presenti nelle zone interessate. Non si esclude che ad agire sia stata la stessa banda.