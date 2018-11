Ladri insaziabili: supermercati ed edicole obiettivi preferiti, altri due colpi in città

Due furti sono stati messi a segno nella notte, a Foggia. Altrettante le attività colpite, dal centro alla periferia. Nel primo caso, i malviventi hanno colpito il supermercato 'Carne e Affini', in via De Petra. Ignoti hanno forzata la saracinesca, infranto la vetrata e sono penetrati nel supermarket. Una volta all'interno hanno asportato il denaro presente in cassa (non ancora quantificato).

Poco dopo, altro colpo in corso Giannone: qui, i ladri hanno preso di mira una edicola e, dopo aver forzato saracinesca e porta, hanno asportato denaro e gadget in vendita. Ancora da accertare il bottino. Su entrambi gli episodi sono in corso le indagini della polizia, che sta verificando la presenza di telecamere utili nelle due zone colpite.