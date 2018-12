Aziende e cittadini vittime di furti: la polizia setaccia il territorio, ritrova e restituisce i mezzi

Il 3 dicembre gli agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti, nel corso di un servizio di prevenzione e controllo del territorio finalizzato al contrasto dei reati predatori, sono intervenuti in località vado Biccari dove era stata segnalata la presenza di mezzi pesanti abbandonati: qui sono stati rinvenuti un camioncino Fiat, una Terna pala gommata ed un Bobcat. Il furto era avvenuto la notte precedente in via Lucera ai danni di un’azienda edile. I tre veicoli sono stati restituiti al proprietario.

Nella stessa giornata gli Agenti hanno trovato una Fiat 500 rubata nel pomeriggio a Foggia grazie al segnale gps che era pervenuto alla sala operativa e che indicava la zona di Viale kennedy.

Stesso epilogo positivo il 2 dicembre in zona Salice nuovo, dove gli Agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti hanno recuperato un Bobcat rubato alcune ore prima presso un’azienda di recuperi, in viale Aviatori e in seguito alle ricerche attivate degli Agenti nelle aree rurali, anche in questo caso è stato restituito al proprietario.