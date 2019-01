Ladri scatenati e fine d'anno da dimenticare, a Foggia: tre furti e due rapine in un giorno

Ladri scatenati, a Foggia. Dopo le due rapine - ai danni rispettivamente di una anziana donna, e del titolare di un bar cittadino - l'ultimo giorno del 2018 si è concluso con una serie di furti e ruberie messe a segno dai 'soliti ignoti' e scoperte sul finire dell'anno.

Tra questi, i sindacalisti della Cisl di Foggia, con sede in via Montegrappa: qui i ladri si sono introdotti nella struttura asportando in tutta fretta un computer portatile e un telefono cellulare. Ancora, in via Zuretti, un furto è stato messo a segno ai danni del supermercato 'Alter Discount', dove i ladri hanno forzato la saracinesca per asportare 400 euro lasciate nei registratori di cassa. E' ancora da quantificare, invece, il bottino del furto messo a segno in via Urbano, dove i ladri hanno razziato merce in vendita in un negozio di oggettistica della zona. Sui vari episodi indaga la polizia.