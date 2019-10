Furti a colpi di bombe, banda mette a ferro e fuoco i distributori di carburante: quattro colpi e tre riusciti

Sale a quattro il bilancio delle colonnine self service di carburante prese di mira dai malviventi nella notte.

Un terzo episodio, dopo quelli della Camer sulla Statale 89 per Manfredonia e dell'Agip sulla Statale 17 in agro di Lucera, si è verificato intorno alle 4.30 sulla Statale 673, il cui bottino ammonterebbe a 1000 euro e sul quale indagano le volanti, che stamattina alle 9.30 hanno scoperto un altro danneggiamento presso un distributore sulla Foggia-Candela. Questa volta il colpo non è riuscito. Ad agire potrebbe essere stata la stessa banda.