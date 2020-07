Minorenni di Foggia beccati dalla polizia a Potenza: avevano appena svaligiato due distributori di snack e bibite

Due minorenni residente a Foggia sono stati scoperti dalla polizia a Potenza con 249 euro in monete, provento, secondo gli investigatori - che nei loro confronti hanno emesso un foglio di via obbligatorio dal capoluogo dauno - dei furti a due distributori automatici di snack e bibite. Il denaro era stato conservato in un borsello in uno a uno dei due giovanissimi ladri

