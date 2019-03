Pericolo bande criminali nelle campagne, è allarme nel Foggiano. "Molti coltivatori costretti a mollare"

Ci sono calamità che gli agricoltori quotidianamente subiscono che spesso sono peggiori, nei danni, di quelle naturali: sono i raid nelle campagne, da parte di bande criminali che non solo portano via il raccolto, frutto di estenuante lavoro, ma saccheggiano e devastano i terreni. La denuncia-richiesta è del coordinatore e consigliere regionale di Direzione Italia Francesco Ventola: “Una situazione che nel Nord della Puglia, in modo particolare nella Bat e nel Foggiano, sta inducendo molti coltivatori a mollare. Questo non può e non deve accadere, per questo ho scritto ai due prefetti delle due province perché convochino con urgenza un Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, magari interprovinciale, così da poter unire gli sforzi per assicurare la più efficace risposta delle istituzioni pubbliche e degli organismi preposti alla sicurezza delle nostre comunità”.