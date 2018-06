VIDEO | Ladri in azione nella villa comunale: spariscono due busti in bronzo

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Degrado, vandalismo, l'ennesimo gesto di chi non ha rispetto della città, della cosa pubblica. Vittima, stavolta, due busti in bronzo presenti all'interno della villa comunale. Le sculture dedicate alle figure di Antonio Mendolicchio, soldato foggiano medaglia d'oro al valor civile, morto durante la Seconda Guerra Mondiale, e di Moisè Maldacea, patriota garibaldino che partecipò alla spedizione dei Mille, non ci sono più.

Strappate via da ignoti, verosimilmente per essere rivendute nel mercato clandestino. Nel corso dei rilievi è inoltre emerso il furto del pluviale in rame di una tettoia. Secondo le prime ricostruzioni i ladri si sarebbero introdotti all'interno della villa attraverso un varco creato nella recinzione di via Galliani.

"Siamo sconcertati dall'ennesimo episodio di degrado morale e civile. Si tratta di un grave danno materiale, al quale si aggiunge quello relativo alla funzione che queste opere rivestono: ricordare ai cittadini foggiani e ai visitatori del giardino comunale l'esempio morale e civico dei personaggi che hanno scritto pagine importanti della storia di Foggia. Oltre alle indagini che sicuramente gli organi competenti stanno già svolgendo, auspico che si moltiplichino le misure di sorveglianza a tutela sia della sicurezza dei cittadini che frequentano gli spazi pubblici sia del patrimonio storico e culturale che nella nostra città è già stato drasticamente ridotto, nei secoli, da eventi naturali e dissennati interventi dell'uomo", è il commento del capo delegazione del FAI Foggia, Saverio Russo.