Furti 'in serie' in via Patroni: ladri forzano e 'ripuliscono' 20 box

Furti 'in serie', in via Patroni, a Foggia, dove ignoti hanno forzato e 'ripulito' circa 20 box condominiali.

Il fatto è successo intorno alle 3.30 circa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per il primo sopralluogo di furto. Nel corso della mattinata, le vittime del raid accerteranno e denunceranno gli eventuali ammanchi e si procederà alla stima dei danni. Al vaglio dei militari la presenza di telecamere utili in zona.