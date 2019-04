Rubano auto in via Napoli, ma non fanno i conti con la polizia: recuperati due mezzi, è caccia ai ladri

Rubano un'auto in via Napoli, ma vengono intercettati dalla polizia con la quale ingaggiano un lungo inseguimento. E' quanto accaduto lo scorso 3 aprile, a Foggia, dove gli agenti della Sezione Volanti, nel corso di un servizio di controllo del territorio, sono riusciti a recuperare una Opel Mokka rubata poco prima in città.

La volante, in transito all’altezza della rotatoria per via Napoli, intercettava una Opel Mokka seguita a forte velocità da una Fiat 500 Abart. I malviventi, sentendosi braccati dagli agenti, hanno quindi imboccato una stradina di campagna e, poiché si trattava di una strada senza uscita, sono stati costretti ad abbandonare le due auto e a darsi alla fuga nei terreni limitrofi.

Le auto recuperate sono risultate entrambe provento di furto, pertanto sono state riconsegnate ai rispettivi proprietari. A bordo dei mezzi, sono stati rinvenuti e sequestrati i 'ferri del mestiere': una presa diagnosi ancora inserita e un disturbatore di frequenza inserito nella presa dell’accendisigari insieme agli arnesi atti allo scasso necessari per perpetrare il furto.

