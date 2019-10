Non solo baby gang a Foggia: polizia sorprende 14enni e 16enne con arnesi atti allo scasso

Tre ragazzini sorpresi dalla polizia in strada, 'armati' di arnesi da scasso. E' successo ieri sera, a Foggia, dove gli agenti della Sezione Volanti sono intervenuti in via Consagro su richiesta della sala operativa sono intervenuti per una segnalazione di tentato di furto su auto.

Giunti sul posto, dopo un primo sopralluogo, gli agenti non notavano la presenza di persone, però perlustrando le zone adiacenti individuavano tre ragazzi, tutti minori, in via Benedetto Croce. I tre, alla vista della volante, aumentavano notevolmente l’andatura guardandosi alle spalle più volte; questo atteggiamento ha insospettito gli operanti che hanno proceduto quindi al controllo.

I tre ragazzi sono stati identificati, risultando di età compresa tra i 14 ed i 16 anni. Sottoposti a perquisizione personale, uno dei tre, il sedicenne, aveva con sé arnesi atto allo scasso - tre giravite di diverse dimensioni - mentre all’interno dei pantaloni occultava una tronchese. Tutti gli attrezzi sono stati sequestrati. Il ragazzo sedicenne è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso. Alla fine delle incombenze i ragazzi sono stati affidati ai loro genitori.