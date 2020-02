Raffica di auto e un trattore rubati a Foggia: la polizia ne trova 17 in due giorni

Dalle bombe, omicidi e attentati dei primi giorni di gennaio, anche grazie all'arrivo di nuovi agenti in città, i controlli capillari di vie e quartieri della città stanno portando evidenti risultati anche e soprattutto sul versante della lotta ai furti d'auto, tra i reati più fastidiosi consumati in città e in Provincia, rispetto al quale talvolta se ne consumano altri due, quello del cavallo del ritorno o della ricettazione dei pezzi di ricambio delle auto 'cannibalizzate'. Ed è anche per questo che sono stati intensificati i controlli nelle autodemolizioni.

L'ultimo risultato positivo degli agenti di polizia risale al fine settimana scorso quando in alcune parti del territorio comunale sono stati rinvenuti numerosi veicoli proventi di furto, in particolare 16 autovetture e un trattore agricolo trovato in via Napoli. Tutti i veicoli sono stati restituiti ai legittimi proprietari che hanno ringraziato le forze dell’ordine.