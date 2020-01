Furti di auto a gogò in città: la polizia ne recupera sette, blitz in una ditta sulla Statale 16

Prosegue l'attività della task force istituita per contrastare il fenomeno dei furti di auto e relativo riciclaggio di componenti di autoveicoli. Lo scorso 24 gennaio, l'organismo ha svolto uno specifico servizio di controllo, presso un centro raccolta di rottami ferrosi e metallici con sede a San Severo, lungo la Statale 16.

Il gruppo di lavoro - composto dagli agenti della Polizia Ferroviaria e della Polstrada e dagli agenti del Reparto Prevenzione Crimine, oltre che da Ispettorato del Lavoro e S.P.E.S.A.L. dell’ASL - ha consentito di rilevare diverse violazioni sia sotto il profilo penale che amministrativo. In particolare il titolare della ditta è stato denunciato in stato di libertà per il reato di ricettazione, poiché all’interno del capannone è stata rinvenuta occultata dietro una lamiera, la targa di un’autovettura Renault Scenic oggetto di furto; inoltre nell’area retrostante il fabbricato è stata rinvenuta una Toyota Yaris, parzialmente schiacciata ma con il motore e l’impianto elettrico completi. Tutto il materiale rinvenuto oggetto di furto è stato sequestrato penalmente e messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per ulteriori accertamenti.

Il titolare è stato altresì sanzionato dagli agenti della Polstrada, poiché il registro di carico e scarico rifiuti non era aggiornato con registrazioni attuali. Il personale dello SPESAL, dopo un accurato controllo nella ditta, invece, ha riscontrato irregolarità in materia di igiene e sicurezza, pertanto al titolare sono stati contestati due reati penali che prevedono l’erogazione di un’ammenda. Gli Ispettori dell’Ispettorato del Lavoro infine hanno rilevato una violazione penale e due violazioni amministrative.

Nell’ambito dei servizi rivolti al contrasto del fenomeno dei furti, gli agenti dello Ufficio Volanti hanno rinvenuto sette autoveicoli rubati: si tratta di una Fiat Punto abbandonata in via Sbano, una Lancia Ypsilon rinvenuta in viale Candelaro; un’ Alfa Romeo Giulietta rinvenuta in viale Colombo; ancora un’Alfa Romeo Giulietta trovata in via Macchiavelli; una Fiat 500 recuperata in viale Colombo; una Volkswagen UP rinvenuta in via Caggianelli; una Opel Mokka ritrovata in via Napoli. Tutte le autovetture sono state restituite ai rispettivi proprietari.