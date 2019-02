Colf rubava pezzi d'argenteria nelle abitazioni, il convivente li piazzava in un compro oro: polizia scopre tutto e denuncia tre persone

Pezzi di argenteria "sospetti", scattano i controlli in un 'Compro Oro', a Lucera. Lo scorso 18 febbraio, infatti, gli agenti dellaSquadra Polizia Giudiziaria e Ufficio Polizia Amministrativa del commissariato lucerino hanno effeettuato dei controlli di natura amministrativa su alcuni esercizi commerciali che necessitano di licenze di polizia.

In particolare, i controlli si sono concentrati su un noto compro-oro in cui si rilevava la presenza di alcuni oggetti in argento, non regolarmente trascritti sull’apposito “Registro di Commercio”. Pertanto, rilevando che gli oggetti in questione erano di dubbia provenienza, sono stati immediatamente sequestrati e posti a diposizione dell'autorità competente.

Successive e scrupolose indagini hanno rivelato che alcuni degli oggetti in argento sequestrati erano corrispondenti a quelli indicati in alcune denunce di furto in appartamento, trafugati da una colf che effettuava lavori domestici occasionali presso alcune famiglie lucerine.

Nella ricostruzione dell’evento, si è poi appurato che la domestica cedeva gli oggetti rubati ad un suo convivente, con pregiudizi di polizia, che provvedeva poi a ricettarli presso il compro-oro di cui gli agenti operanti avevano effettuato il controllo. Inoltre una delle vittime, invitata presso gli Uffici di Polizia, ha riconosciuto alcuni degli oggetti in argento indebitamente asportati dalla sua abitazione.

L’operazione si è conclusa con la denuncia in stato di libertà presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Foggia, per ricettazione in concorso e furto continuato, delle tre persone lucerine, individuate e coinvolte nella vicenda.