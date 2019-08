Tre furti in appartamento, 'spaccata' ai danni di una profumeria: criminalità scatenata a Foggia

Criminalità scatenata, negli ultimi giorni, a Foggia, dove si continuano a registrare furti in appartamento e ai danni di attività commerciali.

La scorsa notte, intorno alle 3, nel mirino dei malviventi è finita una profumeria in via Tugini, oggetto di una 'spaccata'. Secondo le prime informazioni raccolte, ignoti hanno lanciato a forte velocità un'auto contro la vetrina dell'attività, infrangendola. Allo stato non è noto se il conseguente furto è stato consumato, tanto meno l'ammontare del bottino.

Solo 24 ore prima, invece, tre furti in appartamento sono stati scoperti in altrettante abitazioni della stesso stabile, in via Sant'Alfonso De' Liguori. I ladri hanno visitato tre appartamento in quel momento vuoti all'ultimo piano di una palazzina. Al rientro di uno dei proprietari l'amara sorpresa: non è noto al momento l'ammontare dei bottini, ma è certo che ad agire sia stata la stessa banda. Su tutti gli episodi sono in corso le indagini della polizia.