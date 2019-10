Furti di giorno e di notte, via Calmo è sotto assedio. Le famiglie terrorizzate: "Dormiamo con le mazze"

Un’intera strada nella morsa dei ladri. Sono almeno otto i furti subiti e denunciati negli ultimi venti giorni dai residenti di via Guglielmo Calmo. Siamo a Foggia, Comparto Biccari. Lì vivono circa trenta famiglie. Da qualche tempo sono terrorizzate. Da quando, in buona sostanza, è stato aperto il cantiere per la costruzione della nuova Orbitale, che ha avuto come effetto quello di isolare l’area dal resto della città. E’ da quel momento, dicono, che una zona da sempre tranquilla si è trasformata in una sorta di terra di nessuno, dove scorazzano i malviventi. Un quartiere sotto assedio.

“Noi siamo stati svaligiati il 23 settembre ed altri 7 vicini hanno subito furti con scasso negli appartamenti” ci racconta un residente. “Ogni pomeriggio ci sono visite di una bandi di ladri, che presumiamo essere sempre la stessa. Si arrampicano fino al secondo piano e sfondano. La situazione è insostenibile e non sappiamo come fare. Inibendo il traffico stradale, in pratica, ci hanno isolati dal flusso cittadino e reso esposti ai furti, senza provvedere ad una sorta di vigilanza aggiuntiva. L'impresa che sta facendo i lavori guarda il proprio cantiere, ma come conseguenza di pomeriggio da noi arrivano i ladri!”.

I residenti dicono di aver segnalato la situazione in Questura e si preparano a sottoscrivere un esposto. ”Siamo tutti così impauriti, non sappiamo cosa fare, a parte, personalmente, dormire con una mazza da baseball sotto la culla dei miei figli”.

Fra il 20 settembre e il 5 ottobre si sono registrati ben otto furti. Qualcuno sta addirittura pensando di ingaggiare la vigilanza privata per sei mesi, “ovvero fino a quando non riapriranno, presumibilmente, il tratto di strada che ci ha resi isolati dal flusso cittadino”, ci dice. “Insomma, costruiscono una strada nuova e, guarda caso, aumentano i furti nelle case adiacenti, appena chiudono un tratto di duecento metri che isola queste case dalla città. Qualcuno dei derubati ha consegnato delle immagini registrate dei ladri, qualcun altro degli arnesi da scasso con le impronte. Ora tocca capire se si riesce ad acciuffarli, e presto”.

Il senso di paura e sconforto di una intera via è enorme. “Personalmente rifuggiamo l'idea che una tale situazione possa considerarsi "normale", persino in una città come Foggia” denunciano.