Vacanze fatali per le famiglie foggiane: rientro da incubo, case svaligiate e messe a soqquadro

Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta di Capitanata, giovedì sera, al rientro dalle vacanze, marito e moglie hanno trovato la serratura del loro appartamento del Rione Martucci forzato e le stanze messa a soqquadro.

I ladri avrebbero aperto la cassaforte a muro e asportato contanti e gioielli per un valore di circa 10mila euro. Sul posto è intervenuta una volante della polizia, che indaga sull'ennesimo furto in appartamento degli ultimi giorni.

Infatti, il colpo scoperto la sera del 25 luglio, non sarebber l'unico messo a segno in città quest'estate. L'ultimo episodio fa il paio, ad esempio, con il furto compiuto in via La Piccirella, di gioielli e orologi per un valore di circa 40mila euro.

I 'soliti ignoti', così sono stati ribattezzati, sarebbero entrati in azione anche in un appartamento di via Silvio Pellico (approfittando sempre dell'assenza dei proprietari in vacanza) e al Candelaro, dove i ladri avrebbero approfittato dell'assenza dell'anziana donna in quel momento ricoverata in ospedale