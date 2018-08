Furto in appartamento in via Capozzi: forzata cassaforte, ladri via con 10mila euro in oro

Ammonta a 10mila euro il bottino del furto in abitazione scoperto nella giornata di ieri, in un appartamento di una palazzina in via Capozzi, a Foggia.

Secondo quanto accertato, i malviventi si sono guadagnati l'ingresso nell'abitazione e sarebbero riusciti ad aprire una cassaforte a muro contenente monili in oro e gioielli. Impossessatisi, quindi, dei preziosi, sono fuggiti senza lasciare traccia. Immediato l'allarme lanciato dalle vittime del furto alla polizia. Sul posto, per il primo sopralluogo di furto, gli agenti della Sezione Volanti. Indagini in corso.