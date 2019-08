Furgoni killer ancora in giro: senza patente trasportava 15 braccianti ammassati su un mezzo da 9 posti

Ancora furgoni killer sulle strade di Capitanata. Nel giorno in cui è partito il progetto della Flai Cgil 'Senza Caronte' (il video), grazie al quale per la prima volta, 45 braccianti di Casa Sankara e della pista del ghetto sobo stati accompagnati al lavoro a bordo di un autobus, i Carabinieri della Stazione di Cerignola, nel corso di un mirato servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto di tale vera e propria “piaga socio-economica”, oltre che spesso anche di natura delittuosa, hanno bloccato e controllato, sulla complanare della Statale 16, in località San Samuele, un furgone Ford Transit.

Sul veicolo, fatiscente, omologato per il trasporto di nove persone, viaggiavano, in condizioni precarie, quindici braccianti di nazionalità romena, tra cui il conducente.

Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo. Il conducente, un romeno di 30 anni, ha anche esibito ai militari una patente di guida rumena falsificata ed è stato quindi deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Foggia per uso di atto falso.

Nei suoi confronti sono scattate anche due sanzioni amministrative ai sensi del Codice della Strada, per un importo complessivo di oltre 5.000 euro: una per il trasporto di persone in soprannumero ed una per guida senza patente poiché mai conseguita. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni. Non si escludono, anche breve, nuovi importanti risultati operativi in tale delicato settore.