Tutti uniti per l'ultimo saluto a suor Veneranda: domani i funerali celebrati da Mons. D'Ambrosio

Saranno celebrati domattina, alle 10.30, nella Cappella Maggiore di Casa Sollievo della Sofferenza, i funerali di suor Veneranda Rex, religiosa delle Apostole del Sacro Cuore di Gesù.

La donna, lo ricordiamo, è deceduta domenica 25 agosto, nel reparto di Rianimazione I, dove era ricoverata dall’1 agosto in seguito ad un grave incidente stradale avvenuto lungo la tangenziale di Foggia, dove rimase coinvolta insieme ad altre due consorelle. La celebrazione delle esequie verrà presieduta da Monsignor Domenico D’Ambrosio, arcivescovo emerito di Lecce.

La salma di suor Veneranda sarà esposta nella Cappella a partire dalle 9. Dopo la celebrazione, sarà traslata per la sepoltura nel suo paese natale di Noicattaro, in provincia di Bari. Suor Veneranda era molto conosciuta in Ospedale. Dopo tanti anni passati ad insegnare nelle scuole della Congregazione, era stata chiamata in Casa Sollievo, dove svolgono la loro missione le Apostole, per occuparsi dell’accoglienza dei pellegrini che visitano ogni giorno l’Ospedale.