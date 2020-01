Morto a tre anni in un terribile incidente, oggi l'ultimo saluto di Chieuti a Simone: "Ciao piccolo angelo"

Ultimo commosso saluto per il piccolo Simone Giorgio Leone, il bimbo di 3 anni, tragicamente venuto a mancare nel terribile incidente avvenuto lo scorso martedì pomeriggio, in A14, tra Poggio Imperiale e Termoli. Questo pomeriggio si sono tenute le esequie, in forma privata, presso la parrocchia di San Giorgio Martire.

Il Comune di Chieuti ha indetto una giornata di lutto cittadino e si è stretta idealmente al dolore che ha colpito la famiglia anche a nome dell'intera cittadinanza, scossa per la tragedia che ha colpito i coniugi Andrea e Ida, di Chieuti ma residenti a Lesina per lavoro.

In segno di lutto presso il municipio e sugli edifici pubblici sono state esposte bandiere a mezz'asta, mentre per l'intera durata del lutto cittiadino sono state vietate le attività lavorative non finalizzate ai servizi della cerimonia funebre.

E' ancora ricoverato in gravi condizioni presso l'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, il padre del piccolo, che non sarebbe in pericolo di vita. I due erano in auto quando, per cause ancora al vaglio della Polizia Austradale, si è verificato un terribile impatto con un altro mezzo.