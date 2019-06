In Cattedrale l'ultimo saluto a Simone, l'ottico con la passione per le moto deceduto in un terribile incidente stradale

Si svolgeranno lunedì mattina alle 10 presso la Cattedrale di Foggia i funerali di Simone Capozzi, l'ottico de 'La Piazzetta' di via Ginnetto morto a 29 anni in un terribile incidente stradale avvenuto ieri sulla Statale 89 a poche decine di metri dallo svincolo Manfredonia Sud.

La salma si trova presso la Cappellina degli Ospedali Riuniti. Simone lascia i genitori Antonio e Caterina, i fratelli Alberico, Antonio e Luca e Paola, la sua fidanzata.

Nel frattempo sui social piovono ricordi e messaggi di cordoglio. Il mondo foggiano degli appassionati delle moto ha perso un grande biker. Nel frattempo c'è chi ha lanciato l'appello a partecipare alle esequie "in moto, a far casino come piace a lui" si legge su uno dei profili Facebook.