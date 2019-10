L'ultimo saluto di Manfredonia a Matteo, il già Maresciallo dell'Esercito morto a 46 anni

Si svolgeranno questa mattina alle 9.30 presso la chiesa San Michele Arcangelo di Manfredonia, alla presenza della madre, dei due fratelli, di amici, parenti e conoscenti, i funerali di Matteo Spagnuolo, il 46enne deceduto lo scorso 20 ottobre in ospedale dove era stato trasportato a seguito di una crisi per la quale, prima del trasporto in ospedale, era stato sedato.

Sulla vicenda del decesso di Spagnuolo, già maresciallo dell'Esercito Italiano, sono ancora in corso le indagini della Magistratura. Sarà l'autopsia a stabilire con esattezza le cause del decesso.