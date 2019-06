Foggia dà l'ultimo saluto a Mario, il postino di giorno e fattorino di notte morto tragicamente a Bologna

Si svolgeranno domani mattina alle 9.30 presso la chiesa Beata Maria Vergine di Foggia i funerali di Mario Marino Ferrara, morto in via del Lavoro a Bologna in seguito a un terribile incidente tra il suo scooter e una volante della polizia.

La salma del 51enne si trova presso l'obitorio e vi resterà per l'intera giornata. Mario lascia una compagna. Dipendente delle Poste, la sera faceva il fattorino principalmente perché amava trascorrere un po' di tempo con gli amici.

Durante l'ultima consegna, purtroppo, ha trovato la morte. "Domani mattina chi vuole puó rendergli l'ultimo saluto" l'invito dei familiari alla città"