Foggia accoglie Francesco: l'arrivo della salma e i funerali del ragazzo morto tragicamente a Roma

Ultimo viaggio per Francesco Ginese, 26enne foggiano deceduto a Roma a seguito di un incidente avvenuto mentre scavalcava i cancelli dell'università La Sapienza.

La salma del giovane arriverà a Foggia, domani 25 giugno, alle 19.30, nella Chiesa di Gesù e Maria, frequentata dalla famiglia Ginese. Nella stessa parrocchia, il 26 giugno, alle 16, si celebreranno i funerali.

Appresa la notizia dell'incidente, Foggia e Roma si sono mobilitate in una incredibile gara di solidarietà per raccogliere sangue per il ragazzo, ricoverato al Policlinico Umberto I in condizioni disperate. Per Francesco, però, non c'è stato nulla da fare: è deceduto ieri mattina.