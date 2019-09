Fulmine colpisce abitazione a Vieste (distrutta canna fumaria). La proprietaria: "Poteva andare molto peggio"

Avrebbe potuto provocare conseguenze ben più gravi la breve tempesta di pioggia e fulmini che si è abbattuta questo pomeriggio sulla città di Vieste.

Una saetta ha colpito e distrutto la copertura della canna fumaria di un'abitazione. La proprietaria ha commentato così su Facebook l'accaduto: "La vita è sempre una questione di punti di vista. Oggi un fulmine mi ha distrutto la copertura della canna fumaria. Un bel danno. Potrei imprecare, arrabbiarmi e dire "perché a me" ma credo che oggi ho avuto davvero una grande fortuna. Fortuna perché il fulmine non è entrato in casa dove mi trovavo, fortuna che i pezzi di cemento volati non sono finiti su persone, sulla macchina parcheggiata in giardino o su macchine passanti nella vicina strada. Ecco mi ritengo una persona fortunata perché se è vero che poteva non accadere, è anche vero che poteva andare molto ma molto peggio. Ogni giorno dovremmo essere grati alla vita perché ogni attimo è un dono"