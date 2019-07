Fuga d'amore a quattro zampe: cane in vacanza si innamora e si allontana, poi torna dopo alcuni giorni

Si perde dopo la "fuitina" ma viene recuperato dalla Polizia Locale di Lesina.

Il protagonista di questa avventura è un Golden Retriver di 2 anni in vacanza con i suoi padroni foggiani a Lesina Marina e che, per amore, è fuggito con una cagnolina del posto per alcuni giorni.

Purtroppo per lui, però, non si vive di solo amore e, quando tutti i desideri erano ormai stati esauditi, Raff (questo il suo nome) ha cominciato a vagare per il villaggio turistico del Gargano attirando l'attenzione di molti vacanzieri.

Intuendo che il cane non era un randagio perché ben curato e con il collare, in tanti hanno allertato la Polizia Locale di Lesina che è intervenuta prontamente.

Gli agenti, unitamente ad operatori dell'Enpa di Lesina, hanno rintracciato l'animale riuscendo a risalire alle generalità del proprietario attraverso il microchip e, quando Raff è stato riaffidato al suo proprietario, pare che i due si siano guardati e strizzati l'occhiolino.

Sentiti ringraziamenti agli operatori dell'Enpa, ai tanti turisti che hanno segnalato il cane ed agli agenti della Polizia Locale di Lesina da parte dei villeggianti e dei padroni di Raff.