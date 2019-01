Odissea sul Frecciargento Roma-Foggia: da tre a 10 ore di viaggio per un "inconveniente tecnico"

Decine di passeggeri sono bloccati sul Frecciargento Roma-Foggia dalle 19.05 quando la circolazione ferroviaria tra Caserta e il capoluogo dauno è stata sospesa "per un inconveniente tecnico agli impianti di circolazione". Partito alle 14.55, l'arrivo era previsto alle 17.47.

I treni coinvolti sono gli Intercity 704 e 705; i Frecciargento 8315, 8317, 8319, 8323, 8325, 8326. I tecnici di RFI sono intervenuti per rimuovere il guasto e ripristinare la funzionalità della linea. I ritardi annunciati da Trenitalia sono andati ben oltre i 120 minuti annunciati

"8 ore fa ho preso la freccia argento Roma Foggia. E ancora non arrivo a Foggia. La gioia"

"Sono sul treno 8319 da Roma a Foggia, via Benevento. Annunciate da giorni pessime previsioni del tempo sulla tratta appenninica. Trenitalia ha proclamato di aver messo in atto il piano “Emergenza neve”.

Siamo fermi da più di due ore nel mezzo del nulla: ghiacciati gli scambi. Non era prevedibile, visto che era già successo negli anni passati? Ma se Trenitalia non è in grado di gestire neppure le emergenze annunciate, perché fa partire i treni? O, quanto meno, perché non avvisa i passeggeri, prima di partire, che la durata del viaggio è ignota?