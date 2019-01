Guasto elettrico nel Foggiano, treno fermo per 5 ore: "Noi al freddo e al buio, nemmeno in Bangladesh è così"

Una odissea durata cinque ore. Dalle 15 alle 20 di domenica 13 gennaio oltre 300 passeggeri a bordo del Frecciargento Lecce-Roma sono rimasti bloccati lungo la linea ferroviaria Caserta-Foggia per un guasto alla linea elettrica tra le stazioni di Orsara di Puglia e Bovino-Deliceto, per un cavo elettrico tranciato e la conseguente rottura del pantografo

La circolazione è ripresa gradualmente con ritardi fino a 210 minuti e variazioni di orario e percorso. Sono stati interessanti i treni 8314, 8315, 8317, 8319, 8326, 8323, 8325 e i treni intercity 704 e 710.

Decine i viaggiatori che sui social hanno manifestato rabbia e indignazione. Tra questi il presidente nazionale della federazione medie piccole imprese Conapi, Cosimo Damiano Carlucci: "Senza luce senza riscaldamento, Italia divisa in due e pensiamo alla TAV? Attendiamo che ci rimorchi un vecchio locomotore diesel, nessuno sa nulla, gente in panico, anziani , donne in gravidanza, ci siamo messi a disposizione , tutto sotto controllo. Ma si gestisce così? Trenitalia nemmeno in Bangladesh sono messi così"

[#Aggiornamento 18.22] Treno al buio e senza riscaldamento.... Ho intercettato capotreno finora latitante forzando dopo 3 ore almeno distribuzione acqua ad anziani [#Aggiornamento ]18.40 stazione Montaguto Panni trainati ritorna la luce, nessuna comunicazione si spera normalità. Luce solo emergenza niente alimentazione elettrica prese e riscaldamento. [#Aggiornamento 19.39] alla stazione di Savignano ci fermiamo per passaggio su bus sostitutivi senza altre comunicazioni.