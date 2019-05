Gabrielli, il Capo della Polizia torna a Foggia (città scelta a livello nazionale per la presentazione de 'Il mio diario')

Il prefetto Franco Gabrielli torna a Foggia. Mercoledì 8 maggio gli alunni delle classi terze e quarte della scuola primaria dell'istituto Comprensivo Statale Da Feltre-Zingarelli riceveranno, alla sua presenza, l'agenda scolastica della Polizia di Stato 'Il mio diario'.

L’Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha predisposto l'agenda scolastica "Il mio diario", quale strumento per avvicinare i giovani studenti delle scuole primarie alla cultura della legalità, nella convinzione che sia fondamentale educare al rispetto delle regole per una pacifica convivenza e trasmettere i valori della nostra Costituzione. Il progetto, frutto dell’interazione tra il MIUR, il PON Legalità e il Ministero dell'Economia e Finanze, sarà presentato, a livello nazionale, presso l’Istituto Comprensivo 'Da Feltre-Zingarelli' di Foggia in Via Fasani,

Alle 8.30 gli alunni e i docenti della scuola primaria entreranno regolarmente a scuola nei plessi di appartenenza. Alle 9.30 gli alunni delle classi terze e quarte primarie accompagnati dalle proprie docenti in servizio, si recheranno nel giardino della Scuola Zingarelli dove è previsto un servizio di intrattenimento esterno dei ragazzi con allestimento di stand e spazi espositivi della Polizia di Stato (distribuzione gadget).

Alle 10.30 ingresso dei ragazzi e dei docenti in Auditorium. Alle 11 l'inizio della cerimonia. A seguire merenda (primo piano) e firma copie del diario a cura di Geronimo Stilton (lato atrio della scuola, piano terra).

Per motivi di sicurezza, considerata la notevole affluenza di persone coinvolte a vario titolo nel progetto, lo stesso giorno sono sospese le attività scolastiche per gli alunni della scuola secondaria di primo grado. Le visite guidate previste per gli alunni della scuola secondaria il giorno 08/05/2019 saranno regolarmente effettuate.