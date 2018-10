VIDEO | Dubbi e ombre sulla morte di Positano: il caso del militare foggiano deceduto in Afghanistan a 'Le Iene'

Rabbia e commozione nel servizio andato in onda ieri sera a 'Le Iene' su Francesco Saverio Positano, il militare di Foggia morto otto anni fa in Afghanistan all'età di 28 anni.

Paolo Trincia ha indagato sul caso, sui dubbi e sulle ombre che emergono in merito alla dinamica che ha provocato il decesso del commilitone. Per l'Esercito Positano sarebbe caduto da un mezzo corazzato dopo un malore, versione che però non combacia con le perizie dei familiari secondo cui Francesco sarebbe invece stato investito.

Trincia accompagna mamma Rosa alla ricerca della verità, di una testimonianza che potrebbe finalmente rendere giustizia al militare di Foggia