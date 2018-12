Foggia non dimentica il sorriso di Pierfrancesco, il giovane operaio stroncato da una maledetta infezione batterica

Il 28 dicembre, a quasi un anno dalla morte di Pierfrancesco Pio Orlando, l'operaio 21enne della Landini morto per una infezione batterica contratta in seguito ad un incidente stradale avvenuto vicino Fabbrico, comune in provincia di Reggio Emilia dove si era trasferito per lavoro da sette mesi, Foggia lo ricorderà con un memorial organizzato dalla associazione di volontariato Doppia Vela 21 presso il campetto della Parrocchia San Salvatore di Foggia, un torneo di calcetto al quale parteciperanno quattro squadre composte da dipendenti Amiu Puglia, amici e parenti. Ci sarà anche una delegazione del Foggia Calcio.

La morte di Pierfrancesco

Il 13 dicembre 2017 Pierfrancesco finisce con l'auto nel canale Naviglio, esce illeso ma dopo qualche giorno comincia ad accusare problemi respiratori a causa dell’ingestione di acqua sporca avvenuta in seguito al sinistro. Il ragazzo viene sottoposto ad una robusta cura farmacologica e a un intervento chirurgico. Dopo aver inizialmente risposto bene alla terapia, le condizioni si aggravano improvvisamente fino a quando l'infezione batterica contratta in quelle acque, gli stronca la vita. Il 31 dicembre il suo cuore smette di battere.

Il 7 giugno l’istituto Pacinotti di Foggia gli ha dedicato un’aula laboratorio (il video)