A fuoco l'auto di un agente della Polizia Locale: "Episodio grave. Non possiamo abbassare la guardia"

“L’ennesimo incendio all’ennesima auto di un agente di polizia locale, a Manfredonia, non può lasciarci indifferenti. Ecco perché ho provveduto a segnalare l’accaduto in Prefettura. Lo Stato deve agire e il prefetto, qualora ne dovesse ravvisare la necessità, porterà questo tema all’attenzione di uno dei prossimi Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica”. E’ quanto ha detto in una nota la deputata del Movimento 5 Stelle, Francesca Troiano. “La mia solidarietà va all’agente e al corpo di polizia locale - ha aggiunto - Mai possiamo abbassare la guardia nei confronti di chi si occupa di sicurezza del territorio”.