Condannato per violenza sessuale, istiga alla ribellione gli ospiti della comunità: in carcere 42enne foggiano

L'uomo, foggiano di 42 anni, era condannato in via definitiva per violenza sessuale continuata. Stava scontando la pena ai domiciliari presso la Comunità Terapeutica Nuovo Villaggio del Fanciullo di Ravenna. Ora è in carcere