Hashish nel pacchetto delle sigarette: polizia sorprende due minorenni 'a spasso' per la città

Hashish nel pacchetto delle sigarette, polizia sorprende due giovani 'a spasso' per la città.

E' accaduto nella serata di ieri, a Foggia, dove gli agenti del Reparto Volanti, nel corso di un servizio di prevenzione e controllo del territorio, hanno notato due ragazzi a piedi, in via D’Addedda, che alla vista della pattuglia hanno tentato di disfarsi di un involucro in plastica e di un pacchetto di sigarette.

Gli agenti hanno recuperato il materiale e verificato che, entrambi, si erano liberati di alcuni grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish. Ai due minorenni, accompagnati in Questura, è stata contestata la violazione amministrativa, per uso personale di sostanze stupefacenti. La sostanza è stata sottoposta a sequestro e i due ragazzi affidati ai loro genitori.