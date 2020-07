Vincenzo, Checco e quel percorso di rinascita sorretto solo dall'amore: "Ecco la forza di super-papà"

L’amore di un padre, la leva per un complesso percorso di rieducazione alimentare. E’ la storia di Vincenzo e del figlio Checco, raccontata dalla soccorritrice e presidentessa de ‘Il Cuore onlus’, Jole Figurella: “Da giorni che seguo la storia di un papà meraviglioso e del suo dolcissimo figlio speciale”, racconta, “e continuo ad emozionarmi nel vedere quanto amore c’è tra di loro”.

“Curiosamente, quando si parla di handicap, spesso si citano le ‘mamme speciali’ e i padri restano spesso sullo sfondo. Talvolta ho incontrato papà spaventati, fragili, che hanno preferito scappare via di fronte alla prospettiva di una vita che, certo, non avevano considerato, che non avevano messo in conto di dover vivere. E poi ci sono papà che hanno riorganizzato la loro vita rinunciando a carriere, successi e ambizioni per accettare il ruolo di ‘super-papà’”

“Ed è proprio di un giovane super-papà che voglio parlarvi: lui è Vincenzo, in questi giorni in viaggio con il suo figliolo Checco, un bambino speciale di 15 anni, impegnato in un percorso di riabilitazione alimentare presso l’ospedale ‘Bambin Gesù’ di Roma. Quindici giorni difficili e nello stesso tempo meravigliosi per Vincenzo e Checco; io li ho seguiti momento per momento e ora voglio condividere con voi queste emozioni”, continua Figurella.

“Durante questi giorni ho visto un padre premuroso occuparsi del proprio figlio con pazienza e tanto amore, preparare pasti, imboccare Checco orgoglioso dei suoi progressi, lavare i suoi abiti sporchi, portarlo a spasso sotto il braccio per belle passeggiate e a fine giornata dormire abbracciati nel letto sfiniti. Mi chiedo quanta forza deve avere un genitore di fronte a tanta sofferenza: sono segni indelebili nel cuore e nell'anima profondi e dolorosi, che solo un genitore sa sopportare e riesce a portare con amore nonostante le lacrime”

Vincenzo e Checco stanno affrontando insieme questo percorso di rieducazione alimentare, indispensabile per permettere lo sviluppo dell’autonomia e delle abilità motorie orali compromesse nei bambini affetti da disabilità, accompagnate da diversi quadri clinici come nei prematuri. Grazie al personale eccellente del ‘Bambin Gesù si sta attuando un training masticatorio necessario per la deglutizione, la salivazione e il linguaggio, per cui Checco pian piano sta passando da cibi liquidi a solidi e, con l’amore e tanto orgoglio da parte del papà, ha cominciato a mangiare la pasta”.

“Accanto a momenti difficili, Vincenzo non si scoraggia. E’ fiducioso della riuscita di questo percorso, che richiede tempo e sintonia tra il bambino e il proprio genitore; ma soprattutto richiede tanta serenità e continue attenzioni, tutto ciò che Checco sta ricevendo dal suo super-papà. E io continuerò a seguire il loro cammino come esempio e con ammirazione”. Infine la sorpresa: “Con grande felicità, ‘Il Cuore Foggia’ sarà lieta di regalare una vacanza sociale a Galatina nel villaggio inclusivo Dinamiko per una settimana al meraviglioso Checco e al suo papà”.