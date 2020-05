VIDEO - Altro che fase 2, partitella in jeans e senza maglia allo Zaccheria. Il web si indigna: "Spiegateci com'è possibile"

Sta facendo il giro del web il breve video girato da un foggiano indignato per quanto accaduto questo pomeriggio all'interno dello Zaccheria, dove si nota un gruppo di ragazzi, alcuni senza maglia impegnati in una partitella di calcio. "Qualcuno ci spieghi com'è possibile questo in piena fase 2".

Si tratta di un gruppo di ragazzini che avrebbe scavalcato guadagnando il terreno di gioco. Sorpresi la prima volta, si sarebbero allontanati e dati alla fuga, salvo poi ritornare approfittando della chiusura dello stadio e quindi dell'assenza di personale preposto ai controlli.