VIDEO | Cavi elettrici tranciati in via Tenente Iorio, feriti tre operai

Con l'escavatore hanno tranciato un cavo dell'alta tensione durante alcuni lavori di scavo. E' accaduto poco fa, in via Tenente Iorio, a Foggia. Tre operai sono rimasti leggermente feriti a causa della scossa e sono stati medicati sul posto dagli operatori del 118. Sul posto, vigili del fuoco per la messa in sicurezza e Polizia Locale per presidiare la zona. A causa del cortocircuito, la zona è priva di corrente. | IL VIDEO