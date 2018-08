VIDEO | Incidente stradale a Foggia, schianto auto-scooter: ferito 17enne

Prima l'impatto con un'auto impegnata in una manovra di parcheggio, poi lo schianto con un mezzo in sosta. E' questa, in breve, la dinamica dell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, in via Vittime Civili, all'altezza di piazza Internati di Germania.