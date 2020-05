Incidente stradale a Foggia: auto si ribalta e finisce fuori strada in via Gioberti

Dovrebbe aver riportato solo delle contusioni la donna alla guida di una Fiat Punto che poco fa si è ribaltata a Foggia, tra via Gioberti e via Castelluccio. Per ragioni ancora da ricostruire, l'auto è finita fuori strada ribaltandosi su un fianco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori del 118.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.