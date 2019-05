Ruspe in via Bari: al via l'abbattimento delle quattro villette abusive. Lo ha deciso il Tar Puglia

E’ iniziato questa mattina l’abbattimento di quattro villette dell'insula di via Bari come da sentenza del Tar e dopo la mancata approvazione in consiglio comunale della ‘sanatoria’. A seguito di ricorso dell'impresa confinante Madaga, lo ricordiamo, il Tar Puglia aveva infatti accertato che le certificazioni rilasciate dall'Ente Comunale alla Coop Casa erano da annullare, per violazione soprattutto degli standards urbanistici in quanto vi era stato uno spostamento della strada pubblica limitrofa avvenuto con una mera deliberazione di G.M. nell'anno 2010, anziché con deliberazione di C.C. ed il TAR Puglia, con successivo atto, ha nominato un commissario ad acta per l'esecuzione della sentenza, salva la procedura di cui all'art. 38 L. 380/2001 e cioè salva la sanatoria dei suddetti piccoli fabbricati.

Dopo ben otto chiamate consiliari, nulla di fatto al Comune di Foggia, che aveva ipotizzato una 'sanataria' con risarcimento tra 2,3 milioni di euro alla confinante Madaga per evitare l'abbattimento, con scambio di accuse reciproche tra maggioranza ed opposizione. Oggi si azionano le ruspe. "Storie di urbanistica malatabche parte dal 2001. Si apra questo vaso di Pandora e si chiarisca questa vicenda alla Città!" tuona Giuseppe Mainiero su Facebook.